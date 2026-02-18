U2 kehrt mit feuriger politischer EP zurück, der ICE, Putin und Netanjahu ins Visier nimmt: "Konnte es kaum erwarten, gehört zu werden"

HQ

Die irische Rockband U2 hat Days of Ash veröffentlicht, ihr erstes neues Material seit fast einem Jahrzehnt, das sich mit globalen politischen Brennpunkten beschäftigt. Frontmann Bono kritisiert ICE, den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, während er Proteste im Iran sowie Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten anspricht.

Die sechs Titel umfassende EP enthält Lieder über Todesfälle von Aktivistinnen, die Women, Life, Freedom-Bewegung im Iran und den Krieg in der Ukraine und enthält Gastauftritte von Ed Sheeran und dem ukrainischen Musiker und Soldaten Taras Topolia. Bono beschreibt die Veröffentlichung als dringend und trotzig und sagt, die Songs "konnten es kaum erwarten, gehört zu werden".

Die Band bestätigte außerdem ein separates vollständiges Album, das später 2026 erscheinen soll, und versprach einen feierlicheren Ton. Während Days of Ash Wut und Klage kanalisiert, sagte Bono, dass das kommende Album "eine Karnevalsstimmung" und ein erneutes Gefühl der Freude tragen werde. Was Days of Ash betrifft, kannst du die vollständige Tracklist über den folgenden Link einsehen. Go!