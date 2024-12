Tyson Fury ist so auf die Rache an Usyk fokussiert, dass er noch nicht einmal mit seiner Frau gesprochen hat: "Er hat seinen Höhepunkt zur richtigen Zeit erreicht"

HQ

Die Boxfans fiebern einem der wichtigsten Rückkämpfe des Jahres entgegen. Nur sieben Monate nach ihrem ersten Kampf kämpfen Tyson Fury und Oleksandr Usyk in der Kingdom Arena in Riad erneut gegeneinander und kämpfen um die Vereinigung der Schwergewichtstitel WBC, WBO und WBA.

Beide waren vor dem ersten Match im Mai noch ungeschlagen, aber Usyk fügte Fury die erste Niederlage seiner Karriere zu, aber es war eine geteilte Entscheidung zwischen den Punktrichtern: zwei Spiele gingen an den Ukrainer und zwei an den Briten. Wenn man alle Punkte zusammenzählte, gewann Usyk knapp, was wahrscheinlich das gerechteste Ergebnis war, da Usyk Fury niederschlug, der "von der Glocke gerettet" wurde.

Frank Warren, Furys Promoter, erklärte in einem exklusiven TNT Sports-Interview, das von Eurosport gesichtet wurde, dass sie beide glaubten, dass Fury den Kampf gewonnen hatte, und nachdem er von der Entscheidung der Punktrichter erfahren hatte, drängte Fury ihn zu einem Rückkampf. "Für mich war es ein sehr enger Kampf, und ich beschwere mich nicht über die Entscheidung."

"Er wollte den Rückkampf. Ich sagte zu ihm, dass er keine Entscheidungen treffen muss, geh und denke darüber nach und verbringe Zeit mit deiner Familie. Sie haben die Rückkampfklausel und lassen Sie uns überlegen, was Sie tun wollen", erklärte Warren.

"Auf der Pressekonferenz habe ich ihm gesagt, er solle sich mäßigen, und er hat es getan, aber wir kommen aus dem Presseraum und er sagt: 'Scheiß drauf, ich will den Rückkampf'. Jedes Mal, wenn ich mit ihm sprach, war das alles, worüber er ständig sprach. Er will seine Revanche, er will diesen Sieg."

Warren erklärte, dass es einige Faktoren gab, die Furys vorheriges Match beeinflusst haben. Seine Frau hatte in dieser Woche im sechsten Monat eine Fehlgeburt, und er erlitt während des Trainings einen Schnitt in das Auge. "Es ist keine Entschuldigung, aber das ist eine Tatsache."

Jetzt konzentriert sich Fury "nur noch auf den Kampf", und laut dem Promoter hat er nicht mit seiner Frau Paris gesprochen, weil er keine Ablenkungen will. "Ich glaube, er hat mit den Kindern gesprochen." Das Paar ist seit 15 Jahren verheiratet und hat sieben Kinder.

Sein Promoter glaubt auch, dass Fury in den letzten drei Wochen mental und körperlich seinen Höhepunkt erreicht hat. "Wenn er geschlagen wird - ich glaube nicht, dass er es sein wird - aber wenn er am Samstag geschlagen wird, dann ist er vom besseren Mann geschlagen worden, Ende der Geschichte."

Usyk vs. Fury 2 wird am kommenden Samstag, den 19. Dezember, ab ca. 22:30 Uhr MEZ auf DAZN zu sehen sein.