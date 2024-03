Tyler "Ninja" Blevins enthüllt Hautkrebs-Diagnose

HQ

Die Streaming-Persönlichkeit Tyler Blevins, besser bekannt als Ninja, hat über X bekannt gegeben, dass bei ihm Hautkrebs diagnostiziert wurde. Er schreibt, dass er "immer noch ein bisschen unter Schock" steht, obwohl es rechtzeitig entdeckt worden zu sein scheint, und er nutzt die Gelegenheit, um alle daran zu erinnern, "dies bitte als PSA zu nehmen, um Hautuntersuchungen zu erhalten".

Blevins ist derzeit vor allem als Twitch Streamer mit über 19 Millionen Followern bekannt, hat sich aber bei verschiedenen Diensten versucht (einschließlich Microsofts inzwischen nicht mehr existierendem Mixer ). Er wird vor allem mit Fortnite in Verbindung gebracht, ist aber zuvor auf professionellem Niveau in Halo 3 angetreten, und er existiert auch als Skin in Fortnite.

Wir hoffen natürlich, dass für Ninja alles gut geht und befürworten seinen Rat, regelmäßig Gesundheitschecks durchzuführen, um solche Dinge rechtzeitig zu erkennen.