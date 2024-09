Two Point Museum startet im März

HQ

Wir wissen endlich genau, wann wir uns darauf freuen können, unsere Karriere als MuseumskuratorTwo Point Studios im nächsten Simulationstitel zu beginnen. Es wurde bestätigt, dass Two Point Museum im Frühjahr 2025, im Monat März, auf den Markt kommen wird.

Dies wurde in einem Social-Media-Post bestätigt, in dem das feste Datum des 4. März 2025 festgelegt wurde, während Two Point Studios und Sega auch enthüllten, dass jeder, der vorbestellt, Zugang zu einem speziellen Sonic the Hedgehog -Paket erhält, mit dem Sie verschiedene Statuen und Modelle, Accessoires, Maskottchen und interaktive Gegenstände ins Spiel bringen können, die alle auf dem ikonischen blauen Igel und seinen Freunden basieren.

