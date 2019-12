Two Point Hospital empfiehlt Arztbesuch Ende Februar

Vor ein paar Wochen informierte uns Sega darüber, dass die geplante Konsolenversion von Two Point Hospital leider nicht mehr in 2019 veröffentlicht werden kann, weil die Entwickler noch einige letzte Dinge beheben wollten. Diese Woche haben wir das neue Erscheinungsdatum erhalten, das die charmante Krankenhaussimulation für PS4, Xbox One und Nintendo Switch auf den 25. Februar datiert. Um sich bei den Spielern für die längere Wartezeit zu bedanken, wird die Konsolenedition die ersten beiden bereits veröffentlichten Zusatzinhalte (Bigfoot und Pebberley Island) beinhalten. Im Xbox Game Pass wird das Strategiespiel ebenfalls bereitstehen, bestätigt Two Point Studios.

You watching Werben