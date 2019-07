Two Point Hospital doktert Ende des Jahres auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch rum

Die humorvolle Krankenhaussimulation Two Point Hospital wird Ende des Jahres physisch und digital auf Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Die PC-Version konnte uns vor fast einem Jahr ganz ordentlich unterhalten, nach vielen kostenlosen Updates und den beiden Erweiterungen Bigboot und Pebberley Island (die auf den neuen Plattformen enthalten sind) dürften die kommenden Konsolenversionen einiges hermachen.

"Two Point Hospital für Konsolen zu bringen, ist etwas, was wir uns bereits bei der Gründung von Two Point Studios im Jahr 2016 immer vorgestellt haben", meint Game Director Mark Webley in der Pressemitteilung. "Die wichtigste Frage unserer Community seit der Gründung war: 'Wann kommt Two Point Hospital auf die Konsolen?'. Nun, es passiert und wir sind sehr aufgeregt."