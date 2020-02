Two Point Hospital auf Konsole

You watching Werben

Der lustige Ton und die charmante Präsentation konnten uns auf dem ersten Blick überzeugen.

Da wir Theme Hospital so sehr geliebt haben, war es klar, dass wir uns tierisch auf die Konsolenversion von Two Point Hospital freuen. Doch was Two Point Studios mit diesem Spiel abgeliefert hat, übertrifft unsere Erwartungen bei weitem. Seit vielen Jahren bauen wir schon virtuelle Krankenhäuser und als Fans des spirituellen Vorgängers wussten wir natürlich, worauf wir uns einlassen. Der Titel ist ein lustiges, isometrisches Krankenhausaufbauspiel, in dem wir merkwürdige Krankheiten heilen und verschiedene Ziele erreichen sollen. Manchmal muss der Ruf unseres Unternehmens verbessert werden, an anderer Stelle soll eine bestimmte Anzahl Patienten behandelt werden.

Two Point Hospital hat eines der freundlichsten und nettesten Tutorials, die wir seit langem gesehen haben. Wir müssen eine Reihe von Aufgaben absolvieren, um einen Goldstern zu erhalten. Haben wir das im ersten Krankenhaus geschafft, geht es weiter zum Nächsten, dabei bleibt das Prozedere stets ähnlich: Wir bauen eine Rezeption, anschließend ein Büro, eine weitere Klinik für Diagnosen und noch eine Pharmazie. Dann brauchen wir Mitarbeiter und schon geht der Stress los. Ruckzuck erforschen wir neue Techniken und bauen Maschinen, um unsere Patienten von ihren merkwürdigen Krankheiten zu heilen.

In jedem Krankenhaus können maximal drei Sterne verdient werden, was wiederum neue Vorgaben oder Gegenstände freischaltet. Wir haben Stunden mit unseren Klinken verbracht und es ist nie langweilig geworden. Am PC gibt es einige Spiele dieser Art, aber für Konsolenspieler sind diese Simulationen eine Seltenheit. Die Konsolenversion enthält zwei DLCs (Bigfoot und Pebberley Island), allerdings fehlt der Sandbox-Modus und die Superbug Initative zur Veröffentlichung noch (beides soll Ende März nachgereicht werden).

Das Interface und die Steuerung von Two Point Hospital auf den Konsolen ist wirklich toll umgesetzt worden.

Two Point Hospital sieht auf den Konsolen schick aus und hat knackige Texturen, sowie effektive Beleuchtung und diesen niedlichen Stil, an den sich die Theme-Hospital-Spieler erinnern werden. Die Menüs funktionieren perfekt, was für die Entwickler spricht. Manchmal ist die Steuerung seltsam, wenn diese Art Spiel vom PC auf die Konsole portiert wird, aber bei diesem Titel fühlt es sich wirklich so an, als wäre es primär dafür gemacht, mit dem Controller gespielt zu werden. Two Point Hospital wurde so gut umgesetzt, dass man sich kaum vorstellen kann, es mit einer Maus zu spielen.

Hervorhebenswert sind auch das Audio sowie die Skripts. Über das Krankenhausradio und in den Dialogen mit den Doktoren erfahren wir viele Informationen und der allgemeine Ton wurde insgesamt toll getroffen. Das Game ist gut geschrieben, wirkt lustig und ist vollgepackt mit tollen, popkulturellen Referenzen. Wir mussten oft laut loslachen, da die Texter Steven King zu lieben scheinen, denn es gibt Verweise auf etliche seiner Romane.

Insgesamt war und ist Two Point Hospital ein brillantes Spielerlebnis. Es ist ein Spiel, das wir noch lange spielen werden, nachdem diese Kritik veröffentlicht wurde (und das ist ehrlich gesagt eher selten der Fall). Sollten euch die niedliche Grafik und die witzigen Dialoge nicht unterhalten, die kranken Patienten, die sich für Shakespeare halten oder sich in Polygone verhandeln, werden es mit Sicherheit. Trotz der PC-Wurzeln macht Two Point Hospital auch auf PS4, Switch und Xbox One viel Spaß und wenn ihr Fans der Tycoon-Titeln oder allgemein von lustigen Spielen seid, dann ist dieses Game genau das, was der Doktor euch verschrieben hat.

