Two Point Campus' zweiter DLC bringt Spuk und Geister

HQ

Two Point Studios hat offiziell den Vorhang für den zweiten DLC gelüftet, der im Simulationstitel Two Point Campus erscheint. Während wir so weit von der gruseligen Saison entfernt sind, wie wir es derzeit sein könnten, wird dieser DLC gruselige Geister und eine ganze Reihe von eindringlichen Inhalten hinzufügen.

Uns wurde gesagt, dass der School Spirits-DLC den Lifeless Estate-Campus hinzufügen wird, neben zwei neuen Kursen, einigen neuen Studenten-Archetypen, zusätzlich zu einer Reihe von gruseligen Gegenständen, mit denen Sie Ihren Campus aufpeppen können.

Der DLC wird sogar einen neuen exklusiven Herausforderungsmodus bringen, in dem die Spieler eine Reihe von Geistern gefangen nehmen müssen, die auf einem Campus Chaos anrichten, in einer Ghostbusters-ähnlichen Aktivität.

Wann School Spirits erscheinen wird, wird versprochen, dass der DLC am 15. März zum Preis von £ 5,49 / € 5,99 veröffentlicht wird, und jeder, der den DLC vor dem 21. März abholt, hat Anspruch auf einen Rabatt von 10%.