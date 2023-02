Two Point Campus ist auf Steam bis Montag kostenlos

HQ

Es ist fast Valentinstag und du weißt, was das bedeutet: Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um etwas Two Point Campus zu spielen, oder? Während die Verbindung etwas schwierig ist, feiern Sega und Two Point Studios das jährliche Ereignis, indem sie den Simulationstitel für ein paar Tage kostenlos machen.

Von jetzt an bis Montag, den 13. Februar, kann Two Point Campus kostenlos heruntergeladen und in seiner Gesamtheit auf Steam gespielt werden, und das alles kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem das Spiel ein brandneues Update erhalten hat, das eine Reihe von Goodies hinzufügt, um den Tag des Heiligen Valentinstags zu feiern.

Dazu gehören neue Gegenstände und Outfits, ein neues Challenge Mode-Level und sogar ein wandernder Amor-Charakter, der Love Bombs auf deinem Campus hinterlassen wird, was die Schüler in einen romantischen Rausch versetzen wird.

Seht euch die neuen Valentinstag-Ergänzungen im Trailer unten an und schaut euch das Spiel am Wochenende kostenlos auf dem PC an und schnappt euch vielleicht sogar eine Kopie, da Two Point Campus auch auf allen Plattformen 30% Rabatt bietet.