Two Point Campus baut im Mai Schulen für PC- und Konsolenspieler

Am 17. Mai werdet ihr euch auf PC und allen aktuellen Konsolen den Traum verwirklichen können, eine eigene Lehreinrichtung zu verwalten. Die Aufbausimulation Two Point Campus erscheint an diesem Tag, bestätigt uns der Publisher Sega gestern via Pressemitteilung. In diesem Game baut man einen Universitätscampus auf, an dem die Studenten zum einen auf das Leben vorbereitet werden und gleichzeitig jede Menge Spaß haben. Spieler müssen das Prestige der eigenen Einrichtung steigern, die Ordnung wahren und die Kosten im Auge behalten. Mit ungewöhnlichen Kursen kann der Lehrkörper auf sich aufmerksam machen und im Gegensatz zum letzten Spiel der Entwickler (Two Point Hospital) dürfen wir diesmal auch die nähere Umgebung gestalten.