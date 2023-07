Twitter stoppt Datenerfassung mit vielen Einschränkungen

HQ

In dem Versuch, der Datenerfassung durch verschiedene KI-Tools ein Ende zu setzen, hat Twitter nun eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Elon Musk kündigte dies gestern an, als er erwähnte, dass die Plattform von nun an die Anzahl der Nachrichten (Tweets) begrenzen wird, die pro Tag gelesen werden können. Für verifizierte Konten beträgt das Limit 6.000 und für nicht verifizierte Konten 600. Schließlich für nicht verifizierte, neu erstellte Konten - 300.

Darüber hinaus ist es nun nicht mehr möglich, Tweets über das Web abzurufen, wenn Sie keinen Twitter-Account haben, was ebenfalls mit den vorübergehenden Einschränkungen zusammenhängt. Wie lange das genau dauern wird, hat das Unternehmen nicht bekannt gegeben, aber Musk erwähnte auch, dass sie intern Beweise sammeln, um die Unternehmen und Einzelpersonen hinter den angeblichen KI-Tools zu einem späteren Zeitpunkt zu verklagen.

Sind Sie von den neuen Einschränkungen von Twitter betroffen?

Danke Engadget