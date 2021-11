Twitter Mitbegründer Jack Dorsey verlässt das Unternehmen nach knapp 16 Jahren

HQ

Der Mitbegründer und CEO von Twitter Inc., Jack Dorsey, kündigte über Twitter seinen Rücktritt aus dem Unternehmen an, von dem er seit 2006 ein Teil war. Als einer der Gründer des massiven sozialen Netzwerkes, machte Dorsey seine Absichten in einem Tweet klar, den er all seinen Followern auf der Plattform zuschickte.

''Nachdem ich seit fast 16 Jahren ein Teil von diesem Unternehmen bin, nach der Zeit als Mitbegründer, hin zum CEO, zum Chair, zum Executive Chair, zum Interim CEO bis hin zum CEO...habe ich mich dazu entschlossen, zu gehen. Wieso?

Es gibt viele Gespräche rund um die Wichtigkeit, dass ein Unternehmen ''Gründer-betrieben'' sein muss. Ich denke, das ist sehr einschränkend und ein großer Fehler. Ich habe hart dafür gearbeitet, dass dieses Unternehmen sich von seinen Gründungen und Gründern losreißen kann. Es gibt drei Gründe wieso ich denke, dass nun die richtige Zeit dafür ist''

Im Anschluss geht Dorsey auf die drei Gründe ein und merkt dabei an, dass Parag Agrawal als neuer CEO seinen Platz einnehmen wird. Grund dafür ist laut Dorsey unter anderem das ''tief sitzende'' Vertrauen, welches er für Agrawal empfindet.

Auch Bret Taylors Zustimmung zum Board Chair ernannt zu werden, floss in seine Entscheidung hinein. Dorsey merkt an ''Bret in einer Führungsposition zu haben gibt mir viel Vertrauen in die Stärke, mit der unser Board weitergeführt werden wird.''

Zu guter Letzt geht Dorsey auf die Ambitionen und das Potenzial des Teams ein, und wie auch dies zu seiner Entscheidung beigetragen hat. Dorsey erwähnt zuversichtlich, dass er mit all seinem Herzen daran glaubt.

Wieso Dorsey das Unternehmen komplett verlässt und nicht zumindest als Mitglied des Boards erhalten bleibt, erklärt er ebenfalls:''Ich denke es ist wichtig, dass ein Unternehmen alleine auf beiden Beinen stehen kann, frei von den Einflüssen oder Entscheidungen der Gründer.''