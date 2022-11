Twitter erwägt, monatlich 20 US-Dollar für die Überprüfung zu berechnen

HQ

Letzte Woche hat der Multimilliardär und Internet-Troll Elon Musk seinen Kauf von Twitter abgeschlossen, und es sieht so aus, als wäre er bereit für große Veränderungen. Eine davon ist, dass das Twitter Blue-Abonnement, das zusätzliche Vorteile (z. B. die Möglichkeit, gepostete Tweets zu bearbeiten und Werbung zu vermeiden) für 4,99 US-Dollar pro Monat bietet, auf 19,99 US-Dollar erhöht werden soll.

Eine der von The Verge gemeldeten Funktionen, die in das Preisschild eingebrannt werden, ist die Möglichkeit, das eigene Konto mit einem blauen Häkchen verifizieren zu lassen. Dies würde es Betrügern viel einfacher machen, sich als jemand anderes auszugeben, da die Anzahl der verifizierten Konten wahrscheinlich dramatisch sinken würde. Dies wiederum ist etwas, das Kritiker in einer Zeit, in der unbegründete und oft völlig falsche Informationen online weit verbreitet werden (China und Russland wurde dies häufig vorgeworfen).

Was denkst du selbst über die Idee, ist es ein kluger Vorschlag, der Twitter besser macht, oder sollten die Pläne aufgegeben werden?