TwitchCon nach Angriff auf Streamer unter Beschuss

Der Streamer Emiru hat die TwitchCon kritisiert, nachdem er während der jüngsten TwitchCon in San Diego von einem Mann angegriffen wurde. Am Wochenende zeigten Clips, wie Emiru bei einer Meet-and-Greet-Veranstaltung von einem Mann angesprochen wurde, der Emiru gewaltsam packte und versuchte, sie zu küssen.

Zuschauer, Teilnehmer und andere Ersteller haben nach der Veranstaltung ihre Unterstützung für Emiru zum Ausdruck gebracht. Der Mann wurde vom Ersteller des Inhalts weggezogen, aber Emiru sagt, dass die Sicherheitskräfte, die sich einschalteten, ihre persönliche Sicherheit waren, nicht die von TwitchCon.

"Gestern durfte der Mann, der mich angegriffen hat, auf der Twitchcon mehrere Barrieren überqueren und sogar vor einem anderen Creator-Meet & Greet mich und mein Gesicht packen und versuchen, mich zu küssen. Glücklicherweise war er nicht in der Lage, aber viele Leute haben darauf hingewiesen, dass es viel schlimmer hätte kommen können!", schrieb Emiru in einem Social-Media-Post.

"In der Erklärung von Twitch sagten sie, dass der Typ sofort gefasst und inhaftiert wurde, es tut mir leid, aber das ist eine eklatante Lüge. Er durfte von meinem Meet & Greet weggehen und ich hörte erst Stunden, nachdem er mich angegriffen hatte, dass er gefasst wurde, und es fühlte sich so an, als wäre das nur passiert, weil mein Manager darauf gedrängt hatte, und nicht, weil die anwesenden Twitchcon-Mitarbeiter dachten, es sei eine große Sache... Dies ist definitiv meine letzte Twitchcon, und es macht mich traurig, sagen zu müssen, dass ich als 10-jähriger Teilnehmer der Twitchcon denke, dass andere Kreative ernsthaft in Betracht ziehen sollten, in Zukunft nicht mehr teilzunehmen. Ich fühlte mich nicht umsorgt oder geschützt, brachte sogar meinen eigenen Sicherheitsdienst und mein eigenes Personal mit. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich Kreative ohne diese Optionen fühlen würden."

Streaming ist oft eine Möglichkeit, auf der "Fans" parasoziale Beziehungen zu den Erstellern von Inhalten aufbauen können, aber dass es so weit kommt, zeigt, dass einige Zuschauer lernen könnten, dass hinter der Kamera eine echte Person steht, die definitiv nicht bei einer öffentlichen Veranstaltung gewaltsam gepackt werden möchte. Wir hoffen, dass Twitch solche Aktionen in Zukunft verhindern kann, denn niemand hat es verdient, dass ihm das passiert.

