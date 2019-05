Twitch Prime: Mitglieder bekommen kostenlose Skins für League of Legends

Abonnenten von Twitch Prime bekommen jeden Monat zahlreiche Geschenke auf dem Streaming-Dienst und nun haben sich die Betreiber mit Riot Games zusammengetan, um Prime-Mitgliedern Inhalte für League of Legends anzubieten. Mit diesem Link kommt ihr zur Aktion und sichert euch die sogenannte "Rift Herald's Capsule" mit einigen Skins und einem exklusiven Emote.

Falls ihr gerade kein Amazon/Twitch Prime habt, dann könnt ihr auch noch ein wenig warten - erst am 28. August endet das Angebot. Allerdings gibt es alle 30 Tage eine neue Kapsel, denn auf diesem Wege stellt Amazon sicher, dass Spieler länger in ihrem Abo bleiben... Nach dem Rift Herald kommen Kapseln zum Thema Red Buff, Blue Buff und am Ende folgt der legendäre Baron.