Twitch könnte bald endlich einen echten Live-Rewind bekommen

HQ

Nach Jahren, in denen die Zuschauer die Möglichkeit gefordert haben, durch jeden Punkt eines Streams zurückzuspulen, könnte Twitch endlich Live-Rückspuls auf seine Plattform bringen. Da Streamer oft stundenlang Inhalte erstellen, kann es sein, dass die Zuschauer einen unterhaltsamen Moment verpassen oder ihn während eines Streams noch einmal erleben möchten.

Wenn sie jedoch zu einem bestimmten Punkt zurückkehren möchten, besteht die aktuelle Methode auf Twitch darin, auf einen VOD-Upload zu hoffen und dann zu Ihrem Lieblingsteil zurückzukehren. Laut dem Streaming-Reporter Zach Bussey könnte sich dies jedoch bald ändern.

Anscheinend könnte es während der TwitchCon in Rotterdam später in diesem Jahr eine Enthüllung des Live-Rewinds geben, was der perfekte Zeitpunkt für die Enthüllung des Features zu sein scheint. Twitch hat in der Vergangenheit mit einem zweiminütigen Rücklauf experimentiert, aber dies würde es den Nutzern theoretisch ermöglichen, weiter zurück zu springen, genau wie es YouTube erlaubt.

Werbung: