Twitch bestraft Streamer für Viewbotting

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In der heutigen Zeit ist die Anzahl der Klicks und Aufrufe für Streamer und Influencer alles. Kein Wunder. dass manche vielleicht weniger ehrliche Wege nutzen, um ihre Zuschauerzahlen aufzublähen. Laut Engadget macht Twitch Streamer auf Viewbotting aufmerksam, wie Twitch-CEO Dan Clancy erklärte (CCV steht für "concurrent views").

"Heute führen wir einen neuen Durchsetzungstyp vor, den wir in den nächsten Wochen einführen wollen. Für Kanäle, die als persistent Viewbotting identifiziert werden, setzen wir für einen festen Zeitraum auf allen Twitch-Oberflächen eine Obergrenze auf die CCV des Streamers an. Die Obergrenze basiert auf historischen Daten über den nicht-viewbotten Traffic dieses Erstellers. Wiederholte Verstöße führen zu längeren Strafen. Streamer werden benachrichtigt, sobald eine Durchsetzung angewendet wird, zusammen mit der Dauer der Strafe, und können über das Widerspruchsportal Einspruch einlegen."

Twitch führt schon seit einiger Zeit einen kleinen Krieg gegen Viewbotting. Twitch hat regelmäßig verdächtige Bot-Konten gelöscht, unter anderem 2021, als 7,5 Millionen davon entfernt wurden. Diese neue Richtlinie wird wahrscheinlich Fragen darüber aufwerfen, wie das Unternehmen verdächtiges Viewbotting von natürlichen Engagementspitzen unterscheiden wird.