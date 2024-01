Twitch aktualisiert Haltung zu Nacktheit, implizite Nacktheit ist jetzt verboten

HQ

Twitch ist in letzter Zeit in einem ewigen Kreislauf von Konflikten gefangen, da die Streaming-Plattform um das Thema Nacktheit und die Art und Weise, wie ihre Schöpfer versuchen, sie zu umgehen, herumtanzt. In den letzten Wochen des Jahres 2023 führte dies zu einer neuen Twitch Meta, bei der die Creators Zensurbalken über ihren Körpern anbrachten, um implizite Nacktheit zu erkunden, ohne tatsächlich Genitalien und so weiter zu entblößen. Dieses neue Thema sorgte für einen kleinen Aufruhr in Twitch, und jetzt hat der Streamer Maßnahmen ergriffen.

Es wurde eine neue Haltung und ein neues Regelwerk zur Nacktheit veröffentlicht, in dem implizite Nacktheit verboten wurde. In den aktualisierten Bekleidungsrichtlinien finden Sie Hinweise:

"Wir erlauben es Streamern nicht, ganz oder teilweise nackt zu sein, einschließlich der Entblößung von Genitalien oder Gesäß. Wir erlauben es Streamern auch nicht, anzudeuten oder zu suggerieren, dass sie ganz oder teilweise nackt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Bedecken von Brüsten oder Genitalien mit Gegenständen oder Zensurbalken. Wir erlauben keine sichtbaren Umrisse der Genitalien, auch wenn sie bedeckt sind. Die Ausstrahlung von nackten oder teilweise nackten Minderjährigen ist immer verboten, unabhängig vom Kontext."

Die Richtlinie geht noch weiter und fügt hinzu, dass diejenigen, die sich als Frauen präsentieren, gebeten werden, ihre Brustwarzen zu bedecken und keinen Underbob zu entblößen, aber dass Dekolleté im Wesentlichen Freiwild ist, vorausgesetzt, dass die Anforderungen an die Berichterstattung erfüllt sind und dass es offensichtlich ist, dass der Streamer Kleidung trägt und keine Nacktheit impliziert. Ebenso wurde eine letzte Anmerkung hinzugefügt, dass für alle Streamer "Sie den Bereich abdecken müssen, der sich von Ihren Hüften bis zur Unterseite Ihres Beckens und Gesäßes erstreckt."

Auf die Frage, warum diese Richtlinie durchgesetzt wurde, erklärt Twitch: " Unser Ziel ist es, mit dieser und anderen jüngsten Änderungen Twitch zu einem sicheren und einladenden Ort für alle Communitys zu machen, die es ihr Zuhause nennen, die Klarheit unserer Richtlinien zu verbessern und sicherzustellen, dass die Leute die Erfahrung haben, die sie erwarten, wenn sie Zeit auf Twitch verbringen."

Twitch fügt hinzu, dass es an der Möglichkeit arbeitet, Miniaturansichten für diejenigen zu verwischen, die das Label "Sexuelle Themen" verwenden, zusätzlich zu der Möglichkeit, dass Benutzer ihr Seherlebnis basierend auf Präferenzen filtern können, die um Inhaltsklassifizierungslabels herum gerahmt sind.