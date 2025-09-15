Twistzz wird Team Liquid am Ende der Woche verlassen

HQ

Relativ bald geht die Zeit von Russel "Twistzz" Van Dulken als Team Liquid Spieler zu Ende. Am Ende desFissure Playground #2 laufenden Turniers, das bereits am kommenden Wochenende zu Ende geht, wird der kanadische Star das Team verlassen und damit eine Amtszeit beenden, die sich über zwei Jahre erstreckte, seit er wieder mit der Organisation zusammengearbeitet hat.

Was den Grund für diese Änderung betrifft, so hat Team Liquid dies zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht klargestellt, aber das Team hat festgestellt, dass Twistzz aus dem Team wechselt, mit der Absicht, sich wieder mit FaZe Clan zu vereinen, einem Team, für das er zwischen seinen Stationen bei Team Liquid über ein paar Jahre gespielt hat.

"Wir möchten Russ für seine Flexibilität danken, dass er sich an die Rollen angepasst hat, in denen wir ihn brauchten, und dass er jedes Mal, wenn er dem Server beigetreten ist, hart gearbeitet hat, um sein Bestes zu geben."

Beim Verlassen von Team Liquid erklärte Twistzz: "Ich fühle mich in den letzten Tagen sprachlos. Nach Fissure werde ich einen längeren Beitrag machen. Im Moment bin ich sehr glücklich und dankbar, wieder mit der Organisation und den Spielern zusammenzuarbeiten.

"Ich werde mich auf das aktuelle Event konzentrieren und diesem Kader ein paar Punkte holen, bevor ich ausscheide.

"Nochmals vielen Dank für den herzlichen Empfang und die Unterstützung."