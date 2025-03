Twisters Fortsetzung soll in Arbeit sein

HQ

Es scheint, als würde es wieder heiß hergehen, denn trotz des relativ mäßigen Erfolgs von Twisters mit Glen Powell und Daisy Edgar-Jones in den Hauptrollen kursieren nun Gerüchte über eine mögliche Fortsetzung. Der Scoop stammt von dem bekannten Insider Daniel Richtman, der behauptet, dass das Unternehmen beabsichtigt, die Geschichte fortzusetzen, aber dass noch nicht klar ist, ob Powell und Edgar-Jones bereit sind, ihre Rollen wieder aufzunehmen.

In den USA war Twisters ein großer Erfolg mit einem Kinolauf, der fast 270 Millionen Dollar an Ticketverkäufen erreichte. Seine Popularität verblasste jedoch ziemlich schnell und er schaffte es nie, viel Interesse auf dem internationalen Markt zu wecken (etwas mehr als 100 Millionen Dollar außerhalb der USA). Warum sie sich jetzt für einen weiteren Film der Franchise entscheiden, mag also etwas seltsam erscheinen.

Was hältst du von Twisters und was würdest du gerne in einer möglichen Fortsetzung sehen?