Ich vermute, ich bin nicht der Einzige hier, der eine gewisse Vorliebe für den Katastrophenfilm von 1996Twister hat, denn als kleiner Kerl gab es nichts Cooleres als Tornados (das, und Dinosaurier). Als älterer Mensch schätze ich die Drehbucharbeit, die Starbesetzung und die brillante Kitschigkeit der Blockbuster-Ära der 90er Jahre. Twister bleibt ein herrlich trashiges Guilty Pleasure mit viel Charme und kitschigen Sprüchen. Es ist ein denkwürdiger Film, wenn überhaupt.

Das Gleiche kann man von Twisters nicht sagen, einer Fortsetzung, die sich niemand wirklich gewünscht hat, die aber dennoch 28 Jahre später aus dem Boden des Nostalgiefasses hervorgeholt wurde. Die Fortsetzung soll für sich alleine stehen, aber zumindest ist vieles in Bezug auf die Struktur und den Geist des Vorgängers gleich. Diesmal folgen wir einer jungen Sturmjägerin namens Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), die sich nach einem traumatisierenden Tornado-Erlebnis ihren Ängsten stellt, als ein Bauunternehmer sie wieder ins Feld einlädt, um die schrecklichen Tornados in Oklahoma in 3D zu scannen. Aber was wäre ein Twister Film ohne einen Haufen tornadoliebender Hinterwäldler? Triff die Zyklon-Clowns, die Tornado Wranglers, angeführt von der YouTube-Persönlichkeit Tyler Owens (Glen Powell), einem gutaussehenden Cowboy-Meteorologen, der schnell auf Kates Radar kommt, als die Konkurrenz auftritt, wobei sich die Chemie zwischen ihnen bald intensiviert.

Liebe beginnt mit Ärger, also wissen wir, wohin die Spannungen zwischen dem "Großstadt"-Mädchen und dem Cowboy-Jungen führen werden. Edgar-Jones ist keine Helen Hunter und Powell ist sicherlich kein Bill Paxton, aber es ist alles süß und unbeschwert genug, dass man sich für die Charaktere interessiert, während der Tornado kleine Städte auseinanderreißt. Die titelgebende Hauptattraktion wird Tornado-Fans nicht enttäuschen, sollte man sagen. Es ist nach all den Jahren immer noch unglaublich amüsant zu sehen, wie Hurrikane alles und jeden auf ihrem Weg gewaltsam verschlingen. Die Verwüstung ist für Katastrophenfilm-Standards sehr altmodisch, was sicherlich die Fans da draußenTwister zufriedenstellen wird und Meteorologen auf der ganzen Welt dazu bringen wird, sich angesichts der unberechenbaren Wissenschaft und des ungleichmäßigen Realismus des Films die Haare zu raufen.

Ich mag Kates stürmische Charakterreise, aber darüber hinaus gibt es nicht viel, was in diesem Film überrascht. Obwohl es diesmal im Gegensatz zum Vorgänger eine konstruiertere Erzählung gibt, ist es nicht so, dass man sich die unauffällige Geschichte dank ihrer kalkulierten Vorhersehbarkeit merken wird. Man schaut sich Twisters nicht wegen der Wendungen an (sorry), denn es gibt jede Menge stürmisches Chaos und Schrecken für alle Katastrophenliebhaber - abzüglich der einprägsamen Kitschigkeit des Originals.

Werbung: