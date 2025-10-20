Twisted Minds zum Champion der PUBG Global Series 9 gekrönt

HQ

Am vergangenen Wochenende ging das PUBG Global Series 9 -Turnier zu Ende, wobei es sich um ein Event handelte, bei dem ein Haufen der besten Spieler und Mannschaften nach Malaysia strömte, um persönlich um einen Teil des Preispools von 300.000 $ zu kämpfen. Nach einer hektischen Aktionswoche steht nun der Sieger fest.

Nach einem intensiven Finale hat Twisted Minds die Nase vorn und hat einen Anstieg von Virtus.pro mit Team Falcons, Gen.G Esports und Four Angry Men in der Verfolgung abgewehrt. Alles in allem war es eine ziemlich dominante Leistung von Twisted Minds, die insgesamt 197 Punkte erzielten, was zum Teil darauf zurückzuführen war, dass sie vier von insgesamt 18 Spielen gewannen und sich in weiteren fünf Spielen Top-Platzierungen sicherten. Dies reichte aus, um ein Polster von 40 Punkten vor V.P aufzubauen.

Was die nächsten Schritte für Twisted Minds betrifft, so wird es bald seinen Titel beim PUBG Global Series 10 verteidigen müssen, wenn das ab nächster Woche passiert.