Twisted Minds wurde zum Sieger der Overwatch Champions Series World Finals gekrönt

HQ

Am Wochenende endete im Rahmen von DreamHack Stockholm die Overwatch Champions Series 2025, da die World Finals vorgestellt wurden und die besten Teams aus aller Welt um eine Trophäe und das Recht, als Sieger 2025 ausgezeichnet zu werden, gegeneinander antraten.

Da das Event in Schweden stattfand, war es nur richtig, dass das große Finale zwei von drei EMEA-Teams umfasste, die sich qualifiziert hatten, da Al Qadsiah und Twisted Minds im letzten Spiel des Turniers aufeinandertrafen, eine Wiederholung des Upper Bracket Finals, bei dem ersterer den letzteren mit 3:1 besiegte.

Das Grand Final hingegen war eine andere Geschichte, da sie eindeutig Crazy Raccoon ausknocken mussten, um das Rückmatch zu sichern, war motiviert Twisted Minds, als sie Al Qadsiah dominant mit 4:1 besiegten, letztlich die Trophäe gewannen und als Best of the Best für dieses Jahr gekrönt wurden.

Alle Augen richten sich nun auf die Kampagne 2026 für die OWCS, die im neuen Jahr beginnen wird.