Twisted Minds sind die Champions der PUBG Global Series 6

HQ

In der Welt des kompetitiven PUBG: Battlegrounds gibt es momentan wohl keine dominantere Mannschaft als Twisted Minds. Diese E-Sport-Organisation sicherte sich im Juni den Sieg beim Global Series 4-Event, gefolgt von einem weiteren Erfolg beim Global Series 5-Event im Oktober.

Nun haben sie ihren beeindruckenden Lauf mit einem weiteren Triumph beim Global Series 6-Event am Wochenende gekrönt, was ihnen insgesamt drei aufeinanderfolgende PGS-Trophäen in Serie beschert.

Twisted Minds setzte sich im Turnier durch und lag vor 17 Gaming, wenn auch weit vorne mit einem Grand-Final-Ergebnis von 171, was 36 Punkte vor dem zweitplatzierten Team lag. Diese Leistung sicherTwisted Minds t ihnen auch den Großteil des gesamten Preispools, wobei ihnen 100.000 $ in bar präsentiert werden, was bedeutet, dass sie in den letzten fünf Monaten allein mit PGS 300.000 $ an Preisgeld eingestrichen haben.

Was die nächsten Schritte für Twisted Minds betrifft, so richten sich alle Augen auf die Saison 2025 von PUBG Esports, in der im April das erste PGS-Event stattfinden wird. Wir müssen sehen, ob sich die fünfmonatige Pause verlangsamt Twisted Minds oder ob sie dann ihre Gewinnerstraße fortsetzen können.