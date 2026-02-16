Twisted Minds bleibt an der Spitze: Gewinnt das OWCS 2026 Pre-Season Bootcamp

HQ

Ende 2025 wurde die E-Sport-Organisation Twisted Minds zum Champion der Overwatch Champions Series gekrönt, nachdem sie Al Qadsiah mit einem überzeugenden 4:1 besiegt hatte. Dieses Ergebnis bedeutete, dass Twisted Minds nun ein Ziel auf dem Rücken hat, denn jedes Team will seinen Titel anstreben und sucht nach seinem Fleisch. Bisher bleibt Twisted Minds an der Spitze.

Wir sagen das, da das erste Event der Saison 2026 zu Ende gegangen ist. Das Pre-Season Bootcamp ging gestern zu Ende, und im großen Finale konnten wir sehen, wie Twisted Minds Crazy Raccoons ebenfalls ziemlich überzeugend besiegten. Das Ergebnis lautete 4:1 zugunsten der Titelverteidiger, was bedeutete, dass sie die Saison in guter Form starteten und 15.000 Dollar für ihre Leistung auf ihr Konto flossen.

Was als Nächstes für Twisted Minds ansteht, so wird das Team am 21. März an den EMEA Stage 1 teilnehmen, wenn diese beginnt.