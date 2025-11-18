Twisted Metal steuert auf eine dritte Staffel zu – allerdings mit einem neuen Showrunner am Steuer

HQ

Twisted Metal hat sich als einer von Peacocks überraschendsten Erfolgen erwiesen. Und es scheint immer noch viel Benzin im Tank zu sein, da der Streaming-Dienst nun bestätigt, dass sie eine dritte Staffel der Serie genehmigt haben. Allerdings wird es unter neuer Leitung stehen, da der langjährige Showrunner Michael Jonathan Smith ausgeschieden ist. Stattdessen wurden die Schlüssel an den Branchenveteranen David Reed übergeben, der zuvor sowohl an The Boys als auch an Supernatural gearbeitet hat.

Twisted Metal, das vor etwas mehr als zwei Jahren Premiere feierte, gewann schnell an Popularität und wurde zu einem der größten Erfolge von Peacock. Tatsächlich ist die zweite Staffel laut Daten eine der meistgesehenen Originalproduktionen auf der Plattform mit insgesamt 993 Millionen gestreamten Minuten – nicht schlecht. Und bei solchen Zahlen ist es nicht schwer zu verstehen, warum Peacock die Räder am Laufen halten will.

Wann genau wir die dritte Staffel erwarten können, ist noch unklar. Aber wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass noch mehr Verrückte eingeführt werden, neben all dem Wahnsinn um Calypso und seine bösen Pläne.

Freuen Sie sich auf eine neue Staffel von Twisted Metal ?