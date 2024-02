Twisted Metal-Reboot soll im Zuge der heutigen Sony-Entlassungen verworfen worden sein

HQ

Die Ankündigung, dass Sony 900 seiner Mitarbeiter entlassen wird, schlug heute ein wie eine Bombe. Eine Entscheidung, die mehrere ihrer internen Studios betrifft, darunter Firesprite Games, die laut Insiderinformationen an einem Live-Service-Reboot von Twisted Metal arbeiteten.

Twisted Metal ist ein Spiel, von dem seit langem gemunkelt wird, dass es nach über einem Jahrzehnt Abwesenheit zurückkehrt, und angesichts des Erfolgs der TV-Serie auf Peacock wäre es für Sony logisch gewesen, das Projekt im Laufe des Jahres anzukündigen. Etwas, das jetzt, vorausgesetzt, der Bericht ist wahr, nicht passieren wird - leider.

Sony hat bereits bestätigt, dass mehrere Großprojekte aufgrund der Entlassungen abgesagt wurden, so dass in den kommenden Tagen weitere traurige Nachrichten darüber zu erwarten sind. Wir können nur hoffen, dass alle Betroffenen so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen und eine neue Beschäftigung finden.

Danke Tech4gamers.com