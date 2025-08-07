Twisted Metal bereitet sich auf eine größere, blutigere Zukunft vor

HQ

Anthony Mackie gibt in der zweiten Staffel von Twisted Metal, die kürzlich Premiere feierte, Gas. Während die Serie noch kein offizielles grünes Licht für Staffel 3 erhalten hat, verriet Showrunner Michael Jonathan Smith in einem Interview mit The Direct, dass er große Pläne hat - nicht nur für eine dritte, sondern auch für eine vierte.

"Es ist extrem klar, wohin die Reise von Staffel 3 geht. Wir haben eine Menge großartiger Pläne für diese Charaktere."

Er erklärte auch, dass er tonnenweise aufregende Ideen in petto hat und dass die Fans "ihren verdammten Verstand verlieren" werden, wenn sie herausfinden, was er für zukünftige Staffeln geplant hat.

Aber im Moment liegt das Rampenlicht auf Staffel 2, mit neuen Episoden, die jeden Donnerstag bis zum 28. August erscheinen. Diese Staffel bringt Fan-Favoriten wie Sweet Tooth zurück und führt gleichzeitig neue Charaktere wie Calypso ein. Laut Smith hängt die Zukunft der Serie ganz von den Zuschauern ab: Solange es ein Publikum gibt, will er immer mehr verdrehtes, postapokalyptisches Chaos produzieren.

Schauen Sie sich Twisted Metal an? Und was sind deine Gedanken bisher?