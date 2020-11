Twin Mirror wärmt sich mit neuem Trailer für Start im Dezember auf

Dontnod war in letzter Zeit vor allem mit Tell Me Why beschäftigt, doch im Hintergrund laufen die Fäden aktuell für Twin Mirror zusammen. Der Titel wird Anfang Dezember auf der auslaufenden Konsolengeneration erscheinen und um die Fans noch einmal an das Adventure zu erinnern, gab es diese Woche ein kleines Video. Das Studio gewährt einige Einblicke in nervenaufreibende und dramatische Momente, die das Spiel für alle Abenteuerlustigen am 1. Dezember bereithält und startet gleichzeitig den Vorverkauf. Wir konnten ja bereits einen Vorgeschmack auf die Spielmechaniken bekommen und dürfen euch diese Woche außerdem knapp 30 Minuten eigenes Gameplay anbieten.

