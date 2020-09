Twin Mirror: Sam Higgs verliert im Dezember Kontrolle über Gedankenpalast

Twin Mirror kehrte in diesem Sommer wieder auf die Bildfläche zurück, nachdem es letztes Jahr umfangreich überarbeitet wurde. Heute kommunizierten Dontnod und Shibuya Productions den voraussichtlichen Starttermin, denn am 1. Dezember führt uns das Third-Person-Adventure in die Kleinstadt Basswood. Dort wird sich Protagonist Sam Higgs von einem alten Freund verabschieden müssen, allerdings läuft er dabei Gefahr, von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt zu werden.

Sam muss sich beim Lösen von Problemen auf seine Kombinationsgabe verlassen, die ihm dabei hilft, die Wahrheit aufzudecken und einen Schlussstrich zu ziehen. Kommt er allein nicht weiter, hilft uns sein Double aus, das nur er sehen kann. Ebenfalls äußerst hilfreich ist der sogenannte Gedankenpalast, eine interaktive Umgebung, in der wir Erinnerungen nachspielen und unsere Ideen ordnen können. In einer kleinen Vorschau hat unser Kollege Ingmar Böke diese und weitere Eindrücke bereits für euch aufgearbeitet. Das neue Video erlaubt weitere Einblicke in diese Gameplay-Mechaniken.