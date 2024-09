HQ

So oft er geschmäht wird, kann er brillant sein. Dawn of the Dead, Watchmen, 300... Es gibt viele großartige Momente in Zack Snyders Filmografie, aber dann ist da noch der ganze Mist, für den er auch verantwortlich ist. Weder wir hier bei Gamereactor, noch der Rest der Welt, waren besonders freundlich zu seinen letzten beiden Filmen der Rebel Moon -Reihe, aber jetzt steckt er hinter einer neuen Zeichentrickserie, bei der er tatsächlich auch bei einigen Episoden Regie führt. Das Ergebnis ist Twilight of the Gods, eine blutige Geschichte, in der die Ehe der Protagonisten Leif und Sigrid abrupt vom Gott Thor unterbrochen wird, woraufhin es zu einem Massaker kommt und das Paar, das sein Gelübde nie ablegen konnte, sich auf eine klassische Rachegeschichte einlässt.

Es dauert nicht viele Minuten der ersten Folge, bis wir uns mit Snyders Stil zu Hause fühlen. Es gibt genug Blut, um ein olympisches Schwimmbad zu füllen, und es gibt auch etwas Nacktheit und Sex. Viel bleibt nicht der Fantasie überlassen, obwohl die Sexszenen recht kurz und nicht sehr anschaulich sind, zumindest nicht sehr lange. Aber es ist eigentlich der erwachsene Ton in Bezug auf das Blut und die Gewalt, der sich hier angemessener anfühlt. Ich mag die Optik, bei der das Rot einen schönen Kontrast zu den eher blassen Farben bildet, und dass die Actionsequenzen wirklich so roh sein dürfen, wie sie sind. Jedes Mal, wenn eine neue Szene wie diese auftaucht, sei es eine große Schlacht oder etwas Intimeres, kann man mit Blut und abgetrennten Körperteilen rechnen, und doch ist es nicht gerade auf einem Niveau von reiner unkontrollierter Abscheu, da der visuelle Stil es ziemlich abschwächt.

Es ist eine großartige Sammlung von Charakteren, die sich auf ein gewalttätiges Abenteuer begeben.

Auf dem Weg zu einem Treffen und einem Kampf mit Thor, um Rache zu üben, sind natürlich alle möglichen anderen Charaktere beteiligt. Wir haben einen gerissenen Loki, der die Fäden zieht, ein Treffen mit anderen Göttern und eine Charaktergalerie, in der ein bisschen zu viel passiert. Es hat etwas Ironisches an sich, dass ich finde, dass sich die Serie manchmal etwas gehetzt anfühlt und manchmal stolpert. Allerdings ist das Gefühl von Abenteuer im Allgemeinen ziemlich gut, mit ein wenig The Lord of the Rings -Vibes, aber vielleicht noch mehr mit den God of War -Spielen, was natürlich nicht so seltsam ist, wenn man bedenkt, wie viel nordische Mythologie hier vorgestellt wird. Es macht Spaß, die Referenzen zu sehen und zu sehen, wie diese Serie mit der Mythologie umgeht, und die Möglichkeit, sich auf so viel zurückzugreifen, was bereits da ist, gibt dem Ganzen einen guten Rahmen.

Die Actionszenen sind teilweise sehr unterhaltsam.

Insgesamt bekommen wir acht Episoden von jeweils etwa 30 Minuten und mein Interesse wurde während der gesamten Serie ziemlich gut aufrechterhalten, obwohl es in der Mitte gelegentlich Episoden gab, die ich etwas zu langatmig fand. Aber auch wenn es manchmal ins Straucheln gerät, sind die Episoden so kurz, dass man nie Zeit hat, sich wirklich zu langweilen. Was die Besetzung betrifft, so denke ich, dass die Synchronsprecher in leicht unterschiedlichem Maße sind, wobei einige einfach schlecht sind. Es ist nur ein bisschen enttäuschend, wie sie ihre Zeilen liefern, aber es ist kein großes Problem, über das man sich beschweren könnte. Was die Grafik betrifft, so ist sie vor allem in Landschaftsaufnahmen am besten und was die Animation betrifft, so fühlt sie sich an wie etwas, das man schon einmal gesehen hat, ein Stil, der etwas "einfacher" und zweidimensional ist. Nichtsdestotrotz gefallen mir die Umgebungen und Designentscheidungen immer noch sehr gut, und einige Szenen sehen aus wie prächtige Gemälde und das Design von Monstern, Göttern, Charakteren und Umgebungen ist oft hervorragend.

Die Grafik ist etwas verblasst, aber viele Szenen sehen aus wie feine Gemälde.

Ich will nicht übertreiben und sagen, dass mich die Reise der Bande sehr fasziniert hat, aber als die Serie vorbei war, war ich immer noch zufrieden. Trotz eines etwas seltsamen Tempos ist es manchmal sehr unterhaltsam und das Interesse, Leif und Sigrids Reise bis zum Ende folgen zu wollen, wird auf positive Weise aufrechterhalten.

