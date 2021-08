Twelve Minutes: Launch-Trailer weist auf bevorstehende Veröffentlichung hin

Luis Antonio hat sein aktuelles Projekt Twelve Minutes 2015 erstmals auf der PAX East vorgestellt und obwohl der Entwickler in den vergangenen Monaten mehrmals...

Twelve Minutes erscheint am 19. August 2021. Auf der Xbox-Pressekonferenz wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, aber Luis Antonio will uns auch darin nicht zu viel von...

Twelve Minutes - Anspielbericht

am 10. Mai 2021 um 18 Uhr VORSCHAU. Von Kieran Harris

In kaum einem Spiel ist die Zeit so kostbar, wie in diesem gnadenlosen Zeitschleifen-Thriller.