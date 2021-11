Twelve Minutes dreht Zeit zurück auf Playstation-Systemen und Nintendo Switch

HQ

Luis Antonios Zeitschleifenabenteuer Twelve Minutes wird am 9. Dezember auf den restlichen Systemen (Playstation 4, Nintendo Switch) erscheinen, gab Publisher Annapurna Interactive am Abend bekannt. Knapp vier Monate nach der Erstveröffentlichung des Titels auf Xbox-Konsolen und PC, steht das Spiel somit auf allen großen Plattformen zur Verfügung.

Twelve Minutes folgt der Prämisse von "Und täglich grüßt das Murmeltier", denn in diesem düsteren Thriller seid ihr dazu gezwungen, eine kurze Zeitspanne immer und immer wieder zu durchleben. Das Problem: ein korrupter Polizisten dringt in eure Wohnung ein und beschuldigt eure Frau des Mordes. In unserer Kritik dröseln wir das Konzept genauer für euch auf.