TV-Serie zu The Last of Us ersetzt verworfenen Kinofilm

Gespräche zu möglichen Filmadaptionen von Naughty Dogs Uncharted- und The-Last-of-Us-Franchise für die große Leinwand hören wir bereits seit Jahren, doch es hat seine Zeit gedauert, bis solche Vorhaben auch wirklich ins Rollen geraten sind. Im nächsten Jahr werden wir nun aber endlich Ellies und Joels Geschichte auf anderem Wege erzählt bekommen - und zwar nicht in Form von The Last of Us: Part II.

HBO und Playstation Productions haben bekanntgegeben, dass sie sich zur Produktion und Ausstrahlung einer TV-Serie zu The Last of Us zusammenschließen werden. Die Verantwortlichen konnten Craig Mazin (dem Autor der Dokumentarserie Chernobyl) für das Vorhaben gewinnen, Studiochef Neil Druckmann wird für das Drehbuch der Serie verantwortlich sein. Das ist nicht der einzige Beweis dafür, wie eng diese Zusammenarbeit sein wird, da die Show von Carolyn Strauss (Game of Thrones und Chernobyl) und Evan Wells, Präsident von Naughty Dog, produziert wird.

Nun aber zur offensichtlichen Frage: Wer sollte Ellie und Joel spielen? Troy Baker und eine gealterte Ashley Johnson?

Quelle: The Hollywood Reporter.