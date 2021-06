TV-Serie zu Halo verliert demnächst ihren Showrunner

2022 werden wir Pablo Schreiber (The Wire, Orange is the New Black) als Master Chief in der ersten TV-Staffel von Halo sehen können. Jen Taylor übernimmt wie in den Spielen die Rolle von Cortana, als Dr. Catherine Elizabeth Halsey ist Natascha McElhone (Californication, Die Truman Show) an Bord. Sollte Halo mehr als eine Staffel erhalten, muss allerdings ein neuer Kreativleiter her. Nach einem Bericht von Variety wird Showrunner Steven Kane die Serie verlassen, sobald sämtliche Arbeiten an der ersten Staffel abgeschlossen sind.

Laut Variety befindet sich Kane nun bereits seit knapp zwei Jahren am Produktionsstandort Budapest, um an Halo zu arbeiten und möchte aus persönlichen Gründen wieder fest in die USA zurückkehren. Sollten die Produzenten der teuren Serie eine Fortsetzung in Betracht ziehen, dürften sie hinter den Kulissen bereits die Fühler nach einem potenziellen Nachfolger ausgestreckt haben. In diesem Fall kann man nur auf einen organischen Übergang zwischen Staffel 1 und 2 hoffen. Wir warten unterdessen weiter auf einen Trailer, der uns einen genaueren Eindruck von der Serie verschafft. Sobald es soweit ist, werden wir Euch natürlich informieren!