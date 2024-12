TV-Serie Scrubs feiert ein Comeback

Über ein Reboot der Comedy-Serie Scrubs wurde schon lange gemunkelt, doch nun ist es offiziell. Jetzt ist es der Schöpfer der Serie, Bill Lawrence, der hinter den neuen kommenden Staffeln steht. Es werden sowohl neue als auch bekannte Gesichter anwesend sein, und es laufen Gespräche, um die Originalbesetzung so weit wie möglich einzubeziehen. In den neun Staffeln, in denen die Serie ausgestrahlt wurde, gewannen sie 17 Emmy-Nominierungen.

Werden Sie sich die neue Staffel von Scrubs ansehen?

Danke, Deadline.