TV-Serie nimmt uns mit hinter die Kulissen von 10 Chambers und bietet die nackte Wahrheit über die Spieleentwicklung

Das schwedische Spielestudio 10 Chambers, bekannt für das Spiel GTFO, gibt uns nun mit der Dokumentarserie Do the Game einen einzigartigen Einblick in die Realität der Spieleentwicklung. Die Serie folgt der Arbeit des Teams an ihrem kommenden Spiel Den of Wolves, das sie zum besten Raubüberfallspiel aller Zeiten machen wollen. Nach dem Erfolg von GTFO hat sich das Studio eine bedeutende Investition gesichert, die sowohl hohe Erwartungen als auch enge Fristen mit sich bringt.

Der Dokumentarfilm dokumentiert nicht nur die kreativen Durchbrüche, sondern auch die Herausforderungen und Konflikte, die innerhalb des Teams entstehen. Wie Mitbegründer Oscar J-T Holm es ausdrückt.

"Ein Spiel zu entwickeln ist alles andere als glamourös. Es ist ein ständiger Kampf zwischen kreativer Freiheit, technischen Zwängen und geschäftlichen Anforderungen."

Den of Wolves wird von Ulf Andersson geleitet, bekannt für die Payday -Serie, und spielt im Jahr Midway City im Jahr 2035, wo die Spieler in einer von Macht und Korruption geprägten Welt fortschrittliche Diebstähle begehen. Das Spiel kombiniert klassische Infiltration mit Hacking, was zu einer frischen und neuen Erfahrung beitragen soll. Schauen Sie sich den Trailer unten an.