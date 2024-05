TV-Serie Dune: Prophecy Shows bekommt ersten Trailer

Es ist gut, gerade jetzt ein Dune -Fan zu sein. Nicht nur, dass das erfolgreiche Dune: Part 2 bereits nächste Woche HBO Max erscheint, sondern wir haben auch endlich das erste Lebenszeichen aus der Spin-off-Serie Dune: Prophecy, eine Art Prolog, der lange vor Paul Atreides' Zeit spielt und gerade in Form eines spektakulären Trailers enthüllt wurde.

Die Serie basiert auf Sisterhood of Dune, geschrieben von Frank Herberts Sohn Brian Herbert, und dreht sich um die Ursprünge von Bene Gesserit. Dune: Prophecy wird aus insgesamt sechs Episoden bestehen und unter anderem Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May und Mark Strong in den Hauptrollen spielen. Die Prophezeiung wird irgendwann in diesem Herbst wahr werden. Ist das etwas, das Sie ausprobieren möchten?

Synopsis:

10.000 Jahre vor dem Aufstieg von Paul Atreides folgt Dune: Prophecy zwei Harkonnen-Schwestern im Kampf gegen Kräfte, die die Zukunft der Menschheit bedrohen, und gründet die sagenumwobene Sekte, die als Bene Gesserit bekannt werden wird