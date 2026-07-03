TV-Netzwerk wurde angewiesen, eine Frau zu entschädigen, die durch Parodien zu einem viralen Meme wurde

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Der spanische Fernsehsender Atresmedia muss die Frau hinter Spaniens viralem Clip "La he liado parda" ("Ich habe Mist gebaut") entschädigen. Es war das Provinzgericht von Madrid, das die Mediengruppe verpflichtete, ihre 50.000 € plus rechtliche Zinsen zu zahlen, zusätzlich zur Entfernung der Aufnahme von seinen TV-, Radio- und Online-Plattformen.

Die Richter behaupten, das ursprüngliche Nachrichteninterview sei nicht das Problem gewesen, da es als reguläre journalistische Berichterstattung gilt. Das Vergehen liegt in den vielen Jahren der Wiederverwendung für Comedy und Parodie, da diese Clips im Fernsehen und im Internet zu "Memes" wurden. Die Frau hatte zugestimmt, in einem Nachrichtenbericht aufzutreten, der den chemischen Vorfall in einem Schwimmbad 2008 erklärte, aber nicht, dass ihr Image und ihre Stimme zu dem wurden, was es geworden ist. Das Gericht stellte fest, dass wiederholte humorvolle oder spöttische Verwendung davon ihre Ehren- und Imagerechte verletzte.

Abgesehen von der Entschädigung selbst setzt dieses Urteil einen bemerkenswerten Präzedenzfall für virale Clips mit Privatpersonen in Europa, da nun Hunderte ähnlich Betroffener in den vielen verschiedenen Comedy-Kanälen und sozialen Medien ihre Fälle vor Gericht bringen können. Die Richter erkennen an, dass die Internet-Viralität an sich nicht Atresmedias Schuld war, unterstrichen jedoch, dass die wiederholte Nutzung des Clips durch den Sender die Enthüllung der Frau jahrelang am Leben hielt und so die Auswirkungen auf ihr persönliches und berufliches Leben verschärfte.