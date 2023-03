Turtles: The Last Ronin bekommt ein von God of War inspiriertes Abenteuer

Paramount Global hat gerade aufregende Neuigkeiten für Fans der von der Kritik gefeierten Graphic Novel Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin von IDW bekannt gegeben. Dies ist eine fesselnde Geschichte über die einzige überlebende Ninja-Schildkröte auf einer Mission, um Rache zu nehmen, als die anderen Mitglieder der Gruppe vom Foot Clan getötet wurden. Die letzte Ninja-Schildkröte besitzt alle vier charakteristischen Waffen der Gruppe, was hoffentlich zu abwechslungsreicher Action führen wird.

Mit ihrem fesselnden Storytelling, der atemberaubenden Grafik und den intensiven Action-Sequenzen hat die Graphic Novel The Last Ronin die Herzen der Fans auf der ganzen Welt erobert. Nun wurde eine bevorstehende Videospiel-Adaption bestätigt, die sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Während der Titel wahrscheinlich erst in einigen Jahren gezeigt wird (und weder Plattformen noch Entwickler angekündigt wurden), erweist sich God of War: Ragnarök als Inspirationsquelle.

Wir freuen uns sehr darauf, zu sehen, wie diese dunklere, ausgereiftere Handlung als Videospiel adaptiert wird, und wir werden zurückkommen, wenn wir mehr darüber wissen.

Danke Polygon