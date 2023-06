Turtles: The Last Ronin bekommt die Funko Pop-Behandlung

HQ

Normalerweise berichten wir nicht über neue Funko Pop-Veröffentlichungen, es sei denn, sie sind etwas ganz Besonderes, da sie ehrlich gesagt zu viele sind, um den Überblick zu behalten. Aber der neueste ist tatsächlich interessant. Es ist Der letzte Ronin aus dem Comic Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, der oft als einer der besten Turtles-Comics aller Zeiten angesehen wird.

Hier ist Michelangelo die letzte verbliebene Schildkröte, aber er beherrscht die Stile seiner Brüder und trägt sogar ihre Waffen und ist wild entschlossen, sich am Foot-Clan zu rächen. Während der Comic 2020 veröffentlicht wurde, wurde Anfang dieses Jahres angekündigt, dass der Comic auch in ein Videospiel umgewandelt werden soll, mit Gameplay-Inspiration von God of War.

Wir gehen davon aus, dass diese Funko Pop-Figur (die in einer limitierten Auflage von 25.000 Einheiten erhältlich ist) in keiner Weise mit Spielen zu tun hat, aber da sie im Oktober veröffentlicht wird, besteht immer noch eine geringe Chance, dass wir auch einige neue Informationen über das Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin-Spiel erhalten. Wir drücken die Daumen.

Gehen Sie auf diese Weise, um diese Funko Pop vorzubestellen, wenn Sie sie in Ihrer Sammlung haben möchten.