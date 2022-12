Turtles: The Cowabunga Collection unterstützt jetzt Online-Koop

HQ

Turtles-Fans hatten ein wirklich gutes Jahr 2022, da wir beide den brillanten Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder bekamen, gefolgt von dem gut gemachten Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection . Eines der größten Probleme bei letzterem war, dass der Online-Support nicht ausgearbeitet wurde und jeder weiß, dass ein Spiel wie Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time am besten mit einem Freund gespielt wird.

Nun, das ist kein Problem mehr. Das Spiel hat jetzt einen ziemlich großen Patch bekommen, der Online-Koop für Turtles in Time hinzufügt. Uns wurde auch gesagt, dass Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project in einem späteren Update Online-Koop erhalten wird. Außerdem gibt es viele neue Sachen, über die ihr euch freuen könnt, seht euch die Patchnotes weiter unten an.

Neue Ergänzungen



Das Symbol für das Home-Menü wurde in die Box-Grafik geändert. (Schalter)



PlayStation 4 Arcade-Controller wird jetzt unterstützt. PlayStation 4-Joystick-Unterstützung wurde jetzt implementiert (PlayStation 5).



Xbox Arcade Stick wird jetzt unterstützt. Xbox-Joystick-Unterstützung wurde nun implementiert (Xbox One / Xbox Series).



Beim Erstellen einer Online-Lobby kann der Spieler nun die Lobbygröße für die beiden Arcade-Spiele festlegen. Der Gastgeber kann es auf zwei, drei oder vier Spieler beschränken.



Beim Erstellen einer Online-Lobby kann der Player nun die Frame-Verzögerung auf "Automatisch" einstellen. Wenn dies eingestellt ist, passt sich der Input-Lag entsprechend der Anzahl der Spieler an.



Eine neue Verbesserung zu Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SNES / Super Famicom) hinzugefügt. Ultimate-Attacks können jetzt im Story-Modus EIN / AUS aktiviert werden.



Eine neue Verbesserung zu Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Famicom) hinzugefügt. "Gruppenmodus" kann nun ein/aus aktiviert werden. (Nur in der japanischen Version verfügbar.)



Eine neue Verbesserung zu Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade) (Vereinigte Staaten / Japan) hinzugefügt. Die Anzahl der Leben pro Münze kann von eins bis fünf eingestellt werden.



Eine neue Verbesserung zu Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade) (Vereinigte Staaten) hinzugefügt. Die Anzahl der Leben pro Münze kann von 1-8 eingestellt werden.



Eine neue Verbesserung zu Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade) (Vereinigte Staaten / Japan) hinzugefügt. Schwierigkeit kann angepasst werden.



Eine neue Verbesserung zu Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade) (Vereinigte Staaten) hinzugefügt. Schwierigkeit kann angepasst werden.



Eine neue Verbesserung zu Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade) (Vereinigte Staaten) hinzugefügt. Game Loop kann jetzt ein- / ausgeschaltet werden. Während ON wird das Spiel nach dem Abspann von Anfang an neu gestartet.



Neue Schaltflächenaktion zu "Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade) (Vereinigte Staaten / Japan)", "Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade) (Vereinigte Staaten)". "Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (SNES / Super Famicom)" und "Teenage Mutant Ninja Turtles: Hyperstone Heist (Genesis / Mega Drive)". Spieler können jetzt einen Button zu "Spezial" zuweisen. Diese Taste drückt "Attack" und "Jump" zusammen, um es zu machen Einfachere Spezialangriffe.



Eine neue Farbverbesserung wurde allen Game Boy-Spielen hinzugefügt. Game Boy Farbmodus EIN / AUS hinzugefügt. Eine neue Option "Farbpalette" wurde dem Pausenmenü für alle Game Boy-Spiele hinzugefügt. Zusätzlich zu anderen Filtern können Spieler zwischen vier Farbpaletten wählen:

- Schwarz und Weiß

- Game Boy Grün

- Game Boy Pocket Grün

- Game Boy Hellblau Audio für verschiedene Spiele und das Hauptmenü angepasst.



Zusätzliche Seiten für Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES) und Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Genesis) wurden dem Strategieleitfaden hinzugefügt.



Zusätzliche Seite für Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Genesis) und Teenage Mutant Ninja Turtles: Hyperstone Heist (Genesis) wurde dem Strategieleitfaden hinzugefügt.



Die visuellen Einstellungen werden pro Spiel gespeichert.



Behobene Probleme