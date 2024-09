Turtles: Mutants Unleashed in einem coolen Gameplay-Video gezeigt

HQ

Wenn ihr auf die Veröffentlichung von Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed wartet, dann ist es, wie wir alle wissen, fast an der Zeit, die Party zu beginnen. Das Spiel wird am 18. Oktober für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht, und anscheinend ist es jetzt an der Zeit, die Hype-Engines mit voller Kraft aufzudrehen.

Zu diesem Zweck hat Entwickler Outright Games einen ziemlich süßen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der nicht nur den Fans dank einer Reihe bekannter Gesichter gefallen wird, sondern auch das sehr eigenartige Design zeigt und zeigt, wie es aussieht, wenn man tatsächlich spielt.

Schauen Sie es sich unten an.