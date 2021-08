Turtle Rock Studios empfiehlt: Beginnt Back 4 Blood im PvE-Modus auf leicht

Unser Redaktionsteam hat wie viele andere auch frühen Zugang zur laufenden Back-4-Blood-Beta erhalten, um praktische Erfahrung zu bekommen, Anspieleindrücke aufzubereiten und exklusives Gameplay auf die Seite zu bekommen. Das selbstbewusste "Gamereactor-Kill-Squad" ist zuerst in den kompetitiven PvP-Modus eingestiegen und nach dem ersten Sieg in den ersten Akt der PvE-Kampagne gewechselt.

Obwohl die Anfänger noch gar keine Ahnung vom Spiel hatten, haben sie sich am Niveau "Veteran" ausprobiert, was die vier Redakteure natürlich direkt erst einmal vor Probleme stellte. Wir sprachen mit Lianne Papp von Turtle Rock Studios darüber, wie sich neue Spieler im Idealfall verhalten sollten, wenn sie ab der kommenden Woche im Rahmen der Open Beta mitspielen dürfen.

"Ich würde empfehlen mit PvE zu beginnen, vielleicht auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad ['Survivor'. Mit diesen Einstellungen könnt ihr] am einfachsten lernen, wie sich die Karten anfühlen und welche Entscheidungen man treffen kann", rät uns der Executive Producer im Videointerview. „Und je mehr ihr spielt, desto mehr Versorgungspunkte verdient ihr euch. Damit schaltet ihr weitere Karten frei und macht eure Decks mächtiger. Ich würde definitiv dort anfangen, um mich [mit den Spielmechaniken] vertraut zu machen und ungefähr zu verstehen, wie alles funktioniert."

Ein weiterer Aspekt des Spiels, der im Video ausführlich besprochen und erklärt wird, ist die Kombination aus Karten (also euren Fähigkeiten), die Funktionsweise der Kartendecks und Mutationspunkte. Papp verrät uns auch, dass die Reihenfolge, in der wir unsere Karten aktivieren, eine Auswirkung hat. Das liegt daran, dass sich Synergieeffekte im Moment noch nicht für Karten aktivieren, die erst später in das Deck gelangen.

Back 4 Blood wird am 12. Oktober auf PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series erscheinen. Die aktuell laufende Beta-Phase ist Vorbestellern und den wenigen Gewinnern von Gewinnspielaktionen vorbehalten. Alle andere dürfen ab dem 11. August auf allen Plattformen mitmischen.