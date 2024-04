Turtle Beach zieht die Marke Roccat in den Ruhestand

HQ

Vor rund fünf Jahren erwarb Turtle Beach den Peripheriegerätehersteller Roccat in einem Deal, der auf rund 17 Millionen US-Dollar geschätzt wurde. Seitdem arbeiten die beiden so gut wie getrennt voneinander und bringen jeweils ihre eigenen Produktlinien auf den Markt, obwohl die eine dem anderen gehört. Das wird nicht mehr der Fall sein.

Turtle Beach hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, die Marke Roccat in den Ruhestand zu schicken und die Produkte, die sie herstellt, in die breitere Turtle Beach -Familie von Gadgets zu überführen. Dies wurde in einer FAQ auf der Website von Turtle Beach bestätigt, in der es heißt:

"Wir wollen ein höheres Maß an Integration in unsere Produktfamilie für Konsole, PC und Simulation bringen. Wir waren der Meinung, dass Zeit und Ressourcen am besten investiert werden sollten, um sich auf eine einzige Marke zu konzentrieren und eine Reihe von Produkten zu entwickeln, die für Gamer am wichtigsten sind.

"Während wir die Marke ROCCAT in den Ruhestand schicken werden, werden viele ihrer ikonischen Produktlinien wie Vulcan, Kone, Burst und Sense unter der Marke Turtle Beach zusammengefasst. Unser Engagement für PC-Produkte ist so stark wie eh und je, und wir haben mehrere bahnbrechende neue Produkte auf den Markt zu bringen, sowie Versionen der Marke Turtle Beach von beliebten bestehenden ROCCAT-Produkten, die bestehen bleiben."

Es wurde hinzugefügt, dass die Social-Media-Kanäle von Roccat in Turtle Beach PC umbenannt werden und dass die Swarm -Software weiterhin funktionieren wird und in diesem Frühjahr eine neue Iteration namens Swarm II für die neue Reihe von PC-fokussierten Turtle Beach -Systemen erhalten wird.