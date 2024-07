Turtle Beach möchte mit der Burst II Air die Dynamik der leichten Gaming-Maus neu ausrichten

HQ

Turtle Beach ist vor allem für seine Headsets bekannt, aber auch in einer Vielzahl anderer Zubehörbereiche hat der Peripherie-Hersteller seine Stärken in der Hand. Ein solcher Sektor ist die Gaming-Maus-Szene, in der Turtle Beach kürzlich die Burst II Air vorgestellt hat, ein Gerät, das leicht ist und dennoch viele der Funktionen und Systeme bietet, die Sie von einer Gaming-Maus erwarten und erwarten.

Obwohl es nur 47 Gramm wiegt, finden Sie im Burst II Air einen optischen Sensor mit 26k DPI/650 IPS, 2,4-GHz-Funk- und Bluetooth-Konnektivität, bis zu 120 Stunden Akkulaufzeit, sechs programmierbare Tasten und Tasten, die eine Lebensdauer von 100 Millionen Klicks versprechen.

Um mehr über die Turtle Beach Burst II Air zu erfahren, schau dir die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus ein paar Fakten und Gedanken teilt. Vergessen Sie auch nicht, unseren speziellen Testbericht über das Gerät zu lesen, den Sie hier finden.