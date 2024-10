Turtle Beach kündigt einen Xbox-Controller mit einem ganz besonderen Feature an

HQ

Turtle Beach liefert oft innovatives Gaming-Zubehör, aber der kommende Stealth Pivot Controller für PC und Xbox ist immer noch etwas Außergewöhnliches. Zusätzlich zu den üblichen Premium-Funktionen wie Hall Effect AntiDrift-Thumbsticks, einstellbaren Trigger-Stopps, 20 Stunden Akkulaufzeit und vier programmierbaren Tasten (mit bis zu fünf Profilen) können Sie sie je nach Genre, das Sie spielen, im Handumdrehen ändern.

Das Unternehmen stellt seine kuriose Idee in der Pressemitteilung so vor:

"Das herausragende Merkmal des Stealth Pivot sind die einzigartigen, drehbaren Thumbstick- und Tastensteuerungsmodule, die ein einfaches, präzises und verbessertes Gameplay für jeden Spieltyp bieten. Ein Layout bietet traditionelle PC- und Xbox-Gamepad-Steuerung, und die Module können leicht gedreht und wieder an Ort und Stelle arretiert werden, um ein Stick- und Tastenlayout zu erzeugen, das besser für Kampfspiele geeignet ist."

Klingt das seltsam? Das ist es, und das Setup wird am besten durch das folgende Video veranschaulicht, in dem Sie die drehbaren Module sehen können, die den Controller in Sekundenschnelle von etwas Optimiertem für Ego-Shooter in ein Kampfpad verwandeln.

Der Chef von Turtle Beach selbst kommentiert diesen etwas seltsamen Controller wie folgt:

"Stealth Pivot von Turtle Beach bietet eine neue Stufe der Innovation bei Controllern, indem es Spielern die Möglichkeit gibt, mehr ihrer Lieblingsspiele mit einem Controller zu spielen. Die einzigartigen rotierenden Module des Stealth Pivot, die zwischen traditionellen, Kampfspiel-, FPS- und MMO-Tasten- und Stick-Layouts wechseln, sind eine Branchenneuheit, und sein erstklassiges Design und die Kompatibilität mit PC, Xbox und über Bluetooth machen ihn zu einem großartigen Controller, um mehr Spiele auf mehr Plattformen zu spielen."

Stealth Pivot erscheint am 26. November und kostet 119,99 £ / 129,99 € in TurtleBeach.com und anderen gut sortierten Spielegeschäften. Gönnen Sie sich gerade rechtzeitig zu Weihnachten eines davon?