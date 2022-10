Turtle Beach kündigt Atom Controller für Smartphones an

HQ

Wir bekommen immer mehr wirklich gute Optionen für Cloud-Gaming auf unseren Smartphones, unabhängig davon, welchen Anbieter wir verwenden. Jetzt will Turtle Beach in den Spaß einsteigen und hat Atom Controller angekündigt, etwas, von dem sie behaupten, dass es eine taschenfreundliche Lösung mit allem ist, was Sie zum Spielen benötigen.

Dazu gehört ein zweiteiliges Modul-Setup mit Akku für 20 Stunden Gaming. Wenn Sie fertig sind, verwenden die beiden Teile die proprietäre 2,4-GHz-Wireless-Link-Technologie von Turtle Beach und können magnetisch miteinander verbunden werden, um in Ihre Tasche zu passen. Es ist auch in drei Farbvarianten erhältlich - Schwarz und Gelb (das mit einem kostenlosen Monat Game Pass Ultimate geliefert wird), Schwarz und Blaugrün und Rot - und sie kosten £ 89.99 / € 99.99. Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation, sagt:

"Mobile Gaming wird immer mehr Teil des Alltags und unser Atom Controller macht es Gamern leicht, ohne Qualitätskontrollen zu lernen und zu gehen. Die anhaltend positive Resonanz auf unsere Konsolen-, PC- und jetzt mobilen Controller-Produkte war großartig. Die Erweiterung unseres Portfolios, um mobile Spieler zu erreichen, ist ein weiterer Beweis für das Engagement von Turtle Beach, unseren Anteil am gesamten Controller-Markt zu erhöhen. Atom ist der neueste in unserer erweiterten Reihe von Controllern, die in diesem Jahr auf den Markt kommen, und weitere werden folgen."

Seht euch den Atom Controller Trailer und drei Bilder unten an. Es startet am 14. November.