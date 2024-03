Turtle Beach erwirbt den Drittanbieter PDP für 118 Millionen US-Dollar

HQ

Turtle Beach ist einer der größeren Hersteller von Zubehör von Drittanbietern und bekannt für die Lieferung erstklassiger Controller, Headsets und mehr. Jetzt haben sie angekündigt, dass sie einen weiteren Hersteller von Peripheriegeräten, nämlich PDP, übernehmen.

Obwohl sie definitiv nicht so haushaltsüblich sind, sind PDP immer noch ziemlich groß und bekannt für gute und innovative Produkte wie den kürzlich angekündigten Riffmaster Wireless Guitar Controller. Es ist noch nicht bekannt, ob Turtle Beach alles in PDP umbenennen oder den Namen für einige Produkte beibehalten wird, und sie schreiben in ihrer Pressemitteilung:

"Die Transaktion vereint zwei führende Gaming-Unternehmen mit branchenführenden Teams, einer signifikanten Produktdynamik und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Erzielung profitablen Wachstums. Durch die Transaktion vergrößert sich die Größe von Turtle Beach erheblich. Die Einführung der führenden Gaming-Controller-Kategorie von PDP nach Turtle Beach wird für zusätzliche Größe sorgen und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten schaffen."

Der Deal hat einen Wert von 118 Millionen US-Dollar, und es wird interessant sein zu sehen, was dies für die Zukunft der Produkte beider beteiligter Unternehmen bedeutet.