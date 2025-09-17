Turok: Origins Regisseur verrät, warum es jetzt an der Zeit ist, das Franchise zurückzubringen

HQ

Wann immer ein altes Franchise wiederbelebt wird, gibt es natürlich Jubel von den Fans, aber auch Skepsis. Einige könnten es als Geldraub ansehen, aber der Game Director von Turok: Origins Jesus Iglesias hat uns schnell gesagt, dass das auf der Gamescom nicht der Fall war.

Nach unserer Hands-on-Vorschau mit Turok: Origins haben wir gefragt, was dazu gehört, dass Saber ein Franchise wie Turok wiederbelebt und wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, etwas zurückzubringen.

"Wir mögen es, Franchises neu zu starten, bei denen wir wirklich etwas bringen können. Es geht nicht darum, dass dieses Franchise in der Vergangenheit sehr erfolgreich war, lasst uns einen Neustart machen", sagte Iglesias. "Wir prüfen zunächst, ob das Franchise etwas ist, das wir lieben, das wir mögen, denn das Team muss von Anfang an eingebunden sein und an etwas arbeiten, das wir wirklich annehmen."

"Und die zweite Frage ist, was können wir in das geistige Eigentum einbringen? Können wir es besser machen? Können wir etwas mitbringen, das die Spieler, die alten Spieler und die neuen Spieler begeistert? Und das ist unser Prozess, um zu entscheiden, wann wir uns für eine alte IP entscheiden und uns für einen Neustart entscheiden."

Turok: Origins wurde also nicht nur gemacht, um zu verhindern, dass die IP inaktiv wird, und wir können eine Menge interessanter Reptilienkonflikte im Spiel erwarten, das sich weiterhin in der Entwicklung für PC, PS5 und Xbox Series X/S befindet. Schaut euch unser vollständiges Interview an, um mehr über die Story, den Kampf und die Leistung zu erfahren: